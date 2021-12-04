Настоящая сказка! В Одессе открыли каток и украшают елку (фото)

В Одессе поставили каток и елку в парке. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе в парке Шевченко начал работать открытый каток. Рядом с ним также украшают большую новогоднюю елку.

Об этом сообщает "Думская".

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В Одессе можно получить настоящее новогоднее настроение

Так, ежедневно с 10 до 23 часов все желающие могут покататься на коньках и полюбоваться елкой. В темное время лед подсвечивают прожекторами, а елка будет светиться сама.

Также в парке можно выпить стакан горячего глинтвейна и попробовать различные вкусности.

Елка, которую нарядили в пятницу, 3 декабря, вполне сможет принести много радости окружающим.

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В Одессе активно готовятся к новогодним праздникам. Фото: "Думская"

В Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны

В Киеве на Софийской площади начали собирать главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", уже привезли часть ее металлических конструкций.

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Рабочие выгрузили конструкции и сложили ровно, чтобы они не мешали пешеходам. К вечеру они обещают привезти еще часть елочных конструкций.

В столицу уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

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