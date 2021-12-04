Справжня казка! В Одесі відкрили ковзанку та прикрашають ялинку (фото)

В Одесі поставили ковзанку та ялинку у парку. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі у парку Шевченка почала працювати відкрита ковзанка. Поряд з нею також прикрашають велику новорічну ялинку.
Про це повідомляє "Думська".
В Одесі можна отримати справжній новорічний настрій
Так, щодня з 10 до 23 години всі охочі можуть покататися на ковзанах і помилуватися ялинкою. У темний час лід підсвічують прожекторами, а ялинка світитиметься сама.
Також у парку можна випити склянку гарячого глінтвейну та скуштувати різноманітні смаколики.
Ялинка, яку прикрасили у п'ятницю, 3 грудня, цілком зможе принести багато радості оточуючим.
У Києві почали встановлювати головну новорічну ялинку країни
У Києві на Софійській площі розпочали збирати головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже привезли частину її металевих конструкцій.
Робітники вивантажили конструкції і склали рівно, щоб вони не заважали пішоходам. Надвечір вони обіцяють привезти ще частину ялинкових конструкцій.
До столиці вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.
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