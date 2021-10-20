Настоящее осеннее тепло: прогноз погоды в Одессе на 20 октября (карта)

Погода в Одессе порадует теплом/Коллаж: Сегодня

В среду, 20 октября, в Одессе ожидается теплая погода. Однако вскоре в Украине температура пойдет не спад.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день в Одессе температура воздуха будет колебаться в пределах 14-16 градусов тепла. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.

Первый снег

В Карпатах успел выпасть первый снег. Произошло это 23 сентября. Природное явление зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.

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Кроме того, снег выпал на высокогорном горнолыжном курорте Драгобрат.

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