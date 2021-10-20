Справжнє осіннє тепло: прогноз погоди в Одесі на 20 жовтня (карта)

Погода в Одесі порадує теплом/Колаж: Сьогодні

У середу, 20 жовтня, в Одесі очікується тепла погода. Однак незабаром в Україні температура піде не спад.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня в Одесі температура повітря буде коливатися в межах 14-16 градусів тепла. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Перший сніг

У Карпатах встиг випасти перший сніг. Сталося це 23 вересня. Природне явище зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський.

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Крім того, сніг випав на високогірному гірськолижному курорті Драгобрат.

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