Называл себя "Апостолом". В Запорожской области задержали "минера" Офиса президента

В Запорожской области правоохранители задержали псевдоминера / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который ложно сообщил о минировании Офиса Президента.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Реклама

Что было раньше

5 декабря, примерно в 14:10 в Васильевское районное управление полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что на спецлинию "102" с мобильного позвонил неизвестный, который представился "Апостолом" и сообщил, что офис президента в Киеве заминирован.

Данная информация была передана в Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Кто оказался "минером"

По результатам принятых мер реагирования информация о минировании не подтвердилась. Сотрудники сектора криминальной полиции Васильевского райуправления установили автора ложного сообщения.

Реклама

Им оказался 47-летний житель города Васильевка. По данным правоохранителей, мужчина уже дважды отбывал наказание за совершение аналогичного преступления в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи.

Что грозит злоумышленнику

Полиция изъяла мобильный телефон и сим-карту нарушителя в качестве вещественных доказательств. Псевдоминер задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Реклама

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Наказание за ложное сообщение о минировании

В последнее время в Украине ложные "минирования" — не редкость. В Уголовном кодексе для "шутников" предусмотрено суровое наказание.

Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также