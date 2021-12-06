Називав себе "Апостолом". У Запорізькій області затримали "мінера" Офісу президента

У Запорізькій області правоохоронці затримали псевдомінера / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області правоохоронці затримали чоловіка, який помилково повідомив про замінування Офісу президента.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

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Що було раніше

5 грудня, приблизно о 14:10, до Василівського районного управління поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на спецлінію "102" з мобільного зателефонував невідомий, який представився "Апостолом" і повідомив, що Офіс президента в Києві замінований.

Ця інформація була передана до Головного управління Національної поліції у Києві.

Хто виявився "мінером"

За результатами вжитих заходів реагування, інформація про мінування не підтвердилася. Співробітники сектору кримінальної поліції Василівського райуправління встановили автора неправдивого повідомлення.

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Ним виявився 47-річний мешканець Василівки. За даними правоохоронців, чоловік уже двічі відбував покарання за скоєння аналогічного злочину у медичній установі з надання психіатричної допомоги.

Що загрожує зловмиснику

Поліція вилучила мобільний телефон і сім-карту порушника як речові докази. Псевдомінера затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Покарання за помилкове повідомлення про замінування

Останнім часом в Україні помилкові "мінування" – не рідкість. У Кримінальному кодексі для "жартівників" передбачено суворе покарання.

Так, згідно з українським законодавством, за хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності загрожує до 8 років ув'язнення.

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