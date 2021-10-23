Не было денег на ПЦР-тест: в Одессе пенсионерку не пустили в поезд

В Одессе пенсионерку не пустили в поезд / Фото: Коллаж: Сегодня
В интернете появилось видео с пенсионеркой, которая не могла уехать из Одессы домой, в Киев, из-за нехватки денег на прохождение тестирования.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
"У меня нет денег на COVID-тест. Я не знала, что вообще такое... я сюда приехала 15 числа. Вчера мне только сбросила подруга моя, что с 21 октября будет... у меня 190 гривен, я пенсионерка. Я подошла и сказала: "Девочки, можно сделать за 190 гривен? Я пенсионерка", – сказала женщина.
Как работает транспорт с 21 октября
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.