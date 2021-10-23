Не було грошей на ПЛР-тест: в Одесі пенсіонерку не пустили в потяг

В Одесі пенсіонерку не пустили в потяг / Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернеті з'явилося відео з пенсіонеркою, яка не могла виїхати з Одеси додому, до Києва, через брак грошей на проходження тестування.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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"У мене немає грошей на COVID-тест. Я не знала, що взагалі таке... я сюди приїхала 15 числа. Вчора мені тільки скинула подруга моя, що з 21 жовтня буде... у мене 190 гривень, я пенсіонерка. Я підійшла і сказала: "Дівчата, можна зробити за 190 гривень? Я пенсіонерка", – сказала жінка.

Як працює транспорт з 21 жовтня

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

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документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

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