Не доехали до Луцка. Рейсовый автобус попал в жесткое ДТП: 12 раненых

Рейсовый автобус с пассажирами попал в аварию. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 30 января, произошло страшное ДТП с участием рейсового автобуса Харьков – Щецин. В результате пострадали 12 человек.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха Харьков".

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По предварительной информации, до Луцка не доехал автобус Харьков – Щецин. 10 человек госпитализировали в больницу и еще две женщины находятся в реанимации.

Источник отметил, что водитель автобуса уснул за рулем и не пытался предотвратить ДТП.

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Под Львовом перевернулся автобус с пассажирами – в больницу попали 14 человек

В воскресенье, 30 января, вблизи села Хватов Львовской области произошло жуткое ДТП с участием автобуса. В результате пострадали 14 пассажиров.

30 января в 02:03 вблизи села Хватов Золочевского района на автодороге М-06 Киев – Чоп в кювет съехал и перевернулся рейсовый автобус Харьков – Слупск (Польша).