Не доїхали до Луцька. Рейсовий автобус потрапив у жорстку ДТП: 12 поранених

Рейсовий автобус із пасажирами потрапив в аварію. Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 30 січня, сталася страшна ДТП за участю рейсового автобуса Харків – Щецін. В результаті постраждали 12 людей.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".
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За попередньою інформацією, до Луцька не доїхав автобус Харків – Щецін. 10 людей госпіталізували до лікарні та ще дві жінки перебувають у реанімації.
Джерело зазначило, що водій автобуса заснув за кермом і не намагався запобігти ДТП.
Під Львовом перекинувся автобус із пасажирами – до лікарні потрапили 14 людей
У неділю, 30 січня, поблизу села Хватів Львівської області сталася жахлива ДТП за участю автобуса. Внаслідок цього постраждали 14 пасажирів.
30 січня о 02:03 поблизу села Хватів Золочівського району на автодорозі М-06 Київ – Чоп у кювет з'їхав та перекинувся рейсовий автобус Харків – Слупськ (Польща).
В результаті постраждали 14 людей, яких із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.
Від ДСНС залучалися 8 осіб та 2 од. техніки.
Смертельна ДТП під Черніговом
Поблизу села Брусилів Чернігівської області маршрутка з пасажирами зіткнулася з вантажівкою . Аварія сталася близько 7:55 на автодорозі Н-27 Чернігів – Грем'яч. Автобус їхав за маршрутом Чернігів – Сосниця. Удар був такої сили, що від машин залишилися лише зруйновані останки. Одразу на місці констатували смерть 10 людей. Інших постраждалих госпіталізували, у лікарні деякі з них померли. Усього загиблих 13 людей.
Власника автобуса перевірять на дотримання норм безпеки, а водієві вантажівки вручили підозру. Точну причину аварії встановлюють. На це може знадобитися не один місяць.