Не доїхали до Луцька. Рейсовий автобус потрапив у жорстку ДТП: 12 поранених

Рейсовий автобус із пасажирами потрапив в аварію. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 30 січня, сталася страшна ДТП за участю рейсового автобуса Харків – Щецін. В результаті постраждали 12 людей.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".

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За попередньою інформацією, до Луцька не доїхав автобус Харків – Щецін. 10 людей госпіталізували до лікарні та ще дві жінки перебувають у реанімації.

Джерело зазначило, що водій автобуса заснув за кермом і не намагався запобігти ДТП.

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Під Львовом перекинувся автобус із пасажирами – до лікарні потрапили 14 людей

У неділю, 30 січня, поблизу села Хватів Львівської області сталася жахлива ДТП за участю автобуса. Внаслідок цього постраждали 14 пасажирів.

30 січня о 02:03 поблизу села Хватів Золочівського району на автодорозі М-06 Київ – Чоп у кювет з'їхав та перекинувся рейсовий автобус Харків – Слупськ (Польща).