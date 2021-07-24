Не хотела заниматься сексом. Во Львове мужчина пожаловался полиции на жену

Это не первый раз, когда мужчина без важной причины вызывает копов – в этот раз его ждет более жесткое наказание

Мужчина заявил, что жена "ворует у него любовь". Коллаж "Сегодня"

Во Львове мужчина позвонил в полицию и пожаловался на свою жену – женщина якобы не хотела заниматься с ним сексом.

Об этом написали в Telegram-канале "Типичный Львов".

Как видно на снимке текста обращения, вечером 23 июля "заявителя ограбила жена – ворует любовь, жена отказывается заниматься сексом". В свою очередь заявитель боится к ней подойти – вдруг его обвинят в сексуальном домогательстве.

Источник: Типичный Львов

В полиции говорят, что это нормальный обычный мужчина, но начинает так развлекаться, когда выпьет – это уже не первая его "шутка".

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Один раз на него уже составляли админпротокол за ложный вызов, тогда он заплатил очень маленький штраф. В этот раз наказание будет жестче.

Напомним, ранее мы писали, как в Кременчуге Полтавской области полицейские остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина закрылся в авто и начал половой акт с пассажиркой.

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