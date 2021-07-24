Не хотіла займатися сексом. У Львові чоловік поскаржився поліції на дружину

Це не перший раз, коли чоловік без важливої причини викликає копів – цього разу його чекає більш жорстке покарання

У Львові чоловік подзвонив у поліцію і поскаржився на свою дружину – жінка нібито не хотіла займатися з ним сексом.

Про це написали в Telegram-каналі "Типовий Львів".

Як видно на знімку тексту звернення, ввечері 23 липня "заявника пограбувала дружина – краде кохання, дружина відмовляється займатися сексом". У свою чергу заявник боїться до неї підійти – раптом його звинуватять у сексуальному домаганні.

Джерело: Типовий Львів

У поліції кажуть, що це звичайний чоловік, але починає так розважатися, коли вип'є – це вже не перший його "жарт".

Реклама

Один раз на нього вже складали адмінпротокол за помилковий виклик, тоді він заплатив дуже маленький штраф. Цього разу покарання буде жорсткішим.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Кременчуці Полтавської області поліцейські зупинили водія в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік закрився в авто і почав статевий акт з пасажиркою.

Також дивіться новини України та світу в випуску "Сьогодні":