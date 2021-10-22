Не хватает кислорода и нет мест в реанимации: в Одесской области перегружены больницы COVID-пациентами

В ковидных отделениях больниц Одесской области не хватает койко-мест для пациентов. А также – катастрофическое положение с местами в реанимации.

Об этом заявила в прямом эфире на телеканале "Украина 24" в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" волонтер, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

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"Я только что посмотрела, у нас есть чат, где все отмечают наличие мест – каждые четыре часа сходится информация. Некоторые больницы последний раз отписались в час дня. Городская больница №1 – мест нет, №5 – 1 место, глазной госпиталь – 1 место, Черноморск – 1 мужское и 1 женское, Овидиополь – мест нет, Раздельное – мест нет, Водников – мест нет, Березовка – 5 мест, №8 – 15 мест, из них 10 – с кислородом, №10 – мест нет...", – говорит Екатерина Ножевникова.

По ее словам, такая ситуация в Одесской области происходит уже недели три.

"Самое печальное, что у нас нет реанимационных мест. Люди в отделениях лежат в очереди, ждут пока освободится место. Пациентов тяжелых стало в разы больше, по сравнению с весной. Пациентов кислородозависимых стало в разы больше – по сравнению с весной и они стали потреблять больше кислорода, что безусловно влияет и на больницы тоже", – добавляет она.

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Кроме того, 98% пациентов, которые занимают койки – это не вакцинированные люди.

"Когда мы открываем новые ковидные отделения – мы туда должны поставить врачей. Этих врачей забирают с других отделений и страдают люди с другими заболеваниями", – возмущается руководитель благотворительного фонда.

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Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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