Бракує кисню і немає місць в реанімації: в Одеській області перевантажені лікарні COVID-пацієнтами

У ковідних відділеннях лікарень Одеської області не вистачає койко-місць для пацієнтів. А також – катастрофічне становище з місцями в реанімації.

Про це заявила в прямому ефірі на телеканалі "Україна 24" в політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" волонтер, керівник благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

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"Я тільки що подивилася, у нас є чат, де все відзначають наявність місць – кожні чотири години сходиться інформація. Деякі лікарні останній раз відписалися о першій годині дня. Міська лікарня №1 – місць немає, №5 – 1 місце, очний госпіталь – 1 місце, Чорноморськ – 1 чоловіче і 1 жіноче, Овідіополь – місць немає, Роздільне – місць немає, Водників – місць немає, Березівка – 5 місць, №8 – 15 місць, з них 10 – з киснем, №10 – місць немає...", – говорить Катерина Ножевнікова.

За її словами, така ситуація в Одеській області відбувається вже тижні три.

"Найсумніше, що у нас немає реанімаційних місць. Люди в відділеннях лежать в черзі, чекають поки звільниться місце. Пацієнтів важких стало в рази більше, в порівнянні з весною. Пацієнтів кіслородозавісімие стало в рази більше – в порівнянні з весною і вони стали споживати більше кисню, що безумовно впливає і на лікарні теж", – додає вона.

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Крім того, 98% пацієнтів, які займають ліжка – це не вакциновані люди.

"Коли ми відкриваємо нові ковідние відділення – ми туди повинні поставити лікарів. Цих лікарів забирають з інших відділень і страждають люди з іншими захворюваннями", – обурюється керівник благодійного фонду.

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Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавіруса в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

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