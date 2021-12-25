Не хватает только дождя. В Чернигове во время снегопада заметили молнию и гром (видео)

В Чернигове обнаружили необычное явление. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернигове местные жители заметили необычные природное явление – во время снегопада в городе началась гроза и блеснула молния.

Соответствующий ролик опубликовала Ольга Деркач на странице в Facebook.

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Редчайшее явление в Чернигове

На видео можно заметить, как на улице идет большой снегопад, но тут внезапно засверкала молния и ударил гром.

"За свои 30 лет такое вижу в первый раз! Гроза во время снега!" – написала очевидица.

Реакция Сети

В Сети многие остались удивлены таким природным явлением:

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"Какой год, такая и погода"

"Это очень нехороший знак, так говорили наши предки"

"И я видела, зрелище конечно…"

"Мы еще и не такое увидим, берегите природу!"

На дорогах Киева предупредили об опасности из-за непогоды

Вечером в субботу, 25 декабря, в Киеве резко упадет температура воздуха и образуется гололед. Так, на дорогах необходимо быть внимательными и осторожными.

По прогнозам синоптиков, в Киеве температура воздуха ночью упадет до 11-13 градусов мороза. В связи с резким похолоданием вечером в столице прогнозируют гололед. Коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами.