Не хватает только дождя. В Чернигове во время снегопада заметили молнию и гром (видео)

В Чернигове обнаружили необычное явление. Фото: коллаж "Сегодня"
В Чернигове местные жители заметили необычные природное явление – во время снегопада в городе началась гроза и блеснула молния.
Соответствующий ролик опубликовала Ольга Деркач на странице в Facebook.
Редчайшее явление в Чернигове
На видео можно заметить, как на улице идет большой снегопад, но тут внезапно засверкала молния и ударил гром.
"За свои 30 лет такое вижу в первый раз! Гроза во время снега!" – написала очевидица.
Реакция Сети
В Сети многие остались удивлены таким природным явлением:
- "Какой год, такая и погода"
- "Это очень нехороший знак, так говорили наши предки"
- "И я видела, зрелище конечно…"
- "Мы еще и не такое увидим, берегите природу!"
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