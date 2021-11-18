Не любят приезжих. Под Херсоном школьники "травили" одноклассницу

В Херсонской области одноклассники издевались над восьмиклассницей. Фото: коллаж "Сегодня"

Ученица 8-го класса одной из школ Скадовского района Херсонской области стала жертвой кибербуллинга со стороны одноклассников. В результате детей поставили на учет в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

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Детали ЧП

Как стало известно, одноклассники девочки создали ее фейковую страницу в Instagram, а затем наполняли аккаунт разными фото, которые делали тайком.

Дети выкладывали фото девочки на страницу с разными сообщениями нецензурного характера и обсуждали в телеграмм-чате их класса, доступ к которому у восьмиклассницы не было. Когда она сама увидела фейковую страницу, то сразу сообщила маме.

В полицию написали заявление

Руководство школы обратилось в полицию. В ходе проверки факт кибербуллинга в отношении школьницы подтвердился. Причину такого отношения ученики объяснили тем, что девочка не местная и переехала в село 3 года назад.

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В результате фейковую страницу удалили, правоохранители провели разъяснительную работу с несовершеннолетними по поводу недопустимости подобного поведения и правовых последствий систематической травли.

Кроме того, родителей школьников привлекли к административной ответственности за буллинг, а несовершеннолетних поставили на учет в полицию.

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