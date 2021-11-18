Не люблять приїжджих. Під Херсоном школярі "цькували" однокласницю

На Херсонщині однокласники знущалися з восьмикласниці. Фото: колаж "Сьогодні"

Учениця 8-го класу однієї зі шкіл Скадовського району Херсонської області стала жертвою кібербулінгу з боку однокласників. Внаслідок цього дітей поставили на облік у поліцію.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Херсонської області.

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Деталі НП

Як стало відомо, однокласники дівчинки створили її фейкову сторінку в Instagram, а потім наповнювали акаунт різними фото, які робили потай.

Діти викладали фото дівчинки на сторінку з різними повідомленнями нецензурного характеру та обговорювали у телеграм-чаті їхнього класу, доступу до якого у восьмикласниці не було. Коли вона сама побачила фейкову сторінку, то відразу повідомила мамі.

У поліцію написали заяву

Керівництво школи звернулося до поліції. Під час перевірки факт кібербулінгу стосовно школярки підтвердився. Причину такого ставлення учні пояснили тим, що дівчинка не місцева та переїхала до села 3 роки тому.

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У підсумку фейкову сторінку видалили, правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з неповнолітніми стосовно неприпустимості такої поведінки та правових наслідків систематичного цькування.

Крім того, батьків школярів притягли до адміністративної відповідальності за булінг, а неповнолітніх поставили на облік у поліцію.

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