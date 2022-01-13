Не "минирование"? В Харькове срочно эвакуируют людей из ТЦ

В Харькове "пожар" в ТЦ / Фото: Коллаж: Сегодня
По громкоговорителю объявили, что в здании ТРК Украина в Харькове пожар. Персонал и посетителей вывели на улицу.
Об этом сообщил Telegram-канал "ХС | Харьков".
Спикер спасателей Харьковской области Евгений Василенко сообщил сайту "Сегодня", что пока не готов ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о пожаре в этом торговом центре.
В Украине новая волна минирований
За сегодняшний день, 13 января, полицейские разных городов Украины получили анонимные сообщения о минировании.
Где ищут взрывчатку:
- В Хмельницком заминировали школу №6. Сообщение поступило на адрес полиции. На месте происшествия находятся все экстренные службы.
- В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
- В Полтаве заминировали ТРЦ "Киев".
- Полицейские проверяют информацию о минировании ТРЦ в Житомире.
- В полицию Херсонской области поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центры.
- В полицию Николаева тоже поступило анонимное сообщение о том, что заминированы все ТРЦ.
Ранее мы писали:
- Проверяют все ТЦ! Массовые "минирования" начались еще в трех городах.
- "Вы все умрете": в Украине ищут взрывчатку в школах, метро и аэропортах.