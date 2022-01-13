Не "минирование"? В Харькове срочно эвакуируют людей из ТЦ

В Харькове "пожар" в ТЦ / Фото: Коллаж: Сегодня

По громкоговорителю объявили, что в здании ТРК Украина в Харькове пожар. Персонал и посетителей вывели на улицу.

Об этом сообщил Telegram-канал "ХС | Харьков".

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Спикер спасателей Харьковской области Евгений Василенко сообщил сайту "Сегодня", что пока не готов ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о пожаре в этом торговом центре.

В Украине новая волна минирований

За сегодняшний день, 13 января, полицейские разных городов Украины получили анонимные сообщения о минировании.

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Где ищут взрывчатку:

В Хмельницком заминировали школу №6. Сообщение поступило на адрес полиции. На месте происшествия находятся все экстренные службы.

В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.

В Полтаве заминировали ТРЦ "Киев".

Полицейские проверяют информацию о минировании ТРЦ в Житомире.

В полицию Херсонской области поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центры.

В полицию Николаева тоже поступило анонимное сообщение о том, что заминированы все ТРЦ.

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