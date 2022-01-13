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Не "мінування"? У Харкові терміново евакуювали людей із ТЦ

Юлія Гаврилюк
13 січня, 12:54
Людей евакуюють з будівлі, але поки що невідомо, чи правдива інформація про пожежу

У Харкові "пожежа" в ТЦ / Фото: Колаж: Сьогодні

По гучномовцю оголосили, що у будинку ТРК Україна в Харкові пожежа. Персонал та відвідувачів вивели на вулицю.

Про це повідомив Telegram-канал "ХС | Харків".

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Спікер рятувальників Харківської області Євген Василенко повідомив сайту "Сьогодні", що поки що не готовий ні підтвердити, ні спростувати інформацію про пожежу у цьому торговому центрі.

В Україні нова хвиля мінувань

За сьогоднішній день, 13 січня, поліцейські різних міст України отримали анонімні повідомлення про замінування.

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Де шукають вибухівку:

  • В Хмельницькому замінували школу №6. Повідомлення надійшло на адресу поліції. На місці події знаходяться всі екстрені служби.
  • До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торгові центри міста заміновані.
  • У Полтаві замінували ТРЦ "Київ".
  • Поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування ТРЦ у Житомирі.
  • До поліції Херсонської області надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані торгові центри.
  • До поліції Миколаєва теж надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані усі ТРЦ.

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