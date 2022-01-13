Не "мінування"? У Харкові терміново евакуювали людей із ТЦ

У Харкові "пожежа" в ТЦ / Фото: Колаж: Сьогодні
По гучномовцю оголосили, що у будинку ТРК Україна в Харкові пожежа. Персонал та відвідувачів вивели на вулицю.
Про це повідомив Telegram-канал "ХС | Харків".
Спікер рятувальників Харківської області Євген Василенко повідомив сайту "Сьогодні", що поки що не готовий ні підтвердити, ні спростувати інформацію про пожежу у цьому торговому центрі.
В Україні нова хвиля мінувань
За сьогоднішній день, 13 січня, поліцейські різних міст України отримали анонімні повідомлення про замінування.
Де шукають вибухівку:
- В Хмельницькому замінували школу №6. Повідомлення надійшло на адресу поліції. На місці події знаходяться всі екстрені служби.
- До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торгові центри міста заміновані.
- У Полтаві замінували ТРЦ "Київ".
- Поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування ТРЦ у Житомирі.
- До поліції Херсонської області надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані торгові центри.
- До поліції Миколаєва теж надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані усі ТРЦ.
Раніше ми писали:
- Перевіряють усі ТЦ! Масові "мінування" почалися ще у трьох містах.
- "Ви всі помрете": в Україні шукають вибухівку у школах, метро та аеропортах.