Не "мінування"? У Харкові терміново евакуювали людей із ТЦ

У Харкові "пожежа" в ТЦ / Фото: Колаж: Сьогодні

По гучномовцю оголосили, що у будинку ТРК Україна в Харкові пожежа. Персонал та відвідувачів вивели на вулицю.

Про це повідомив Telegram-канал "ХС | Харків".

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Спікер рятувальників Харківської області Євген Василенко повідомив сайту "Сьогодні", що поки що не готовий ні підтвердити, ні спростувати інформацію про пожежу у цьому торговому центрі.

В Україні нова хвиля мінувань

За сьогоднішній день, 13 січня, поліцейські різних міст України отримали анонімні повідомлення про замінування.

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Де шукають вибухівку:

В Хмельницькому замінували школу №6. Повідомлення надійшло на адресу поліції. На місці події знаходяться всі екстрені служби.

До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що всі торгові центри міста заміновані.

У Полтаві замінували ТРЦ "Київ".

Поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування ТРЦ у Житомирі.

До поліції Херсонської області надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані торгові центри.

До поліції Миколаєва теж надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновані усі ТРЦ.

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