Не обстрелы. Жителей Кривого Рога напугали яркие вспышки в небе – видео

В Кривом Роге пожар напугал местных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня
Жителей Кривого Рога напугал пожар, который вспыхнул ночью 5 марта. В городе загорелась трансформаторная будка, но горела она так ярко, что в Сети подумали якобы это атака российских войск.
О пожаре сообщает "Днепр Оперативный".
В соцсети призвали людей не сеять панику и подчеркнули, что яркие вспышки в небе – не взрывы, а пожар в Терновском районе города. Есть вероятность, что у жителей некоторых домов временно пропадет свет.
Ситуация в Кривом Роге
Раньше атак оккупантов в городе еще не было. Только 3 марта в Кривом Роге была угроза ракетного удара, жителей районов Макулан и Центрально-городского района просили временно переместиться в северную часть города.
"В целях сохранения человеческой жизни следует понимать, что в этой части города находится воинская часть, эта воинская часть как раз находится со стороны Николаевской области", – сказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.