Не помогайте врагу! В Хмельницкой области людей призвали не включать яркий свет

В Хмельницке не спокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Хмельницкой области людей просят выключать все яркие предметы и огни. Чтобы не подвергать себя опасности из-за возможных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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"Просим вас в темное время суток не использовать цветной свет, фитолампы, гирлянды, цветные светильники, разнообразные световые эффекты и любые световые отметки на домах, транспортных средствах и в общественных местах", – пишут в сообщении.

По их информации, именно такие сигналы подают подельники нашим врагам.

"Не подвергайте свои семьи опасности из-за собственной опрометчивости", – добавляют в полиции.

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В Буче и Ирпене идут бои

Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

В соцсетях публикуют видео с горящим после обстрела домом.

Политический эксперт Кирилл Сазонов пишет в Facebook, что "через Бучу переезд и мимо заправки КЛО и "Жирафа" большая колонна техники с боем прорвалась в Ирпень".