Не допомагайте ворогові! На Хмельниччині людей закликали не включати яскраве світло

У Хмельницьку не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

На Хмельниччині людей просять вимикати всі яскраві предмети та вогні. Щоб не наражати себе на небезпеку через можливі обстріли.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

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"Просимо вас у темну пору доби не використовувати кольорове світло, фітолампи, гірлянди, кольорові світильники, різноманітні світлові ефекти та будь-які світлові позначки на будинках, транспортних засобах та у громадських місцях", – пишуть у повідомленні.

За їхньою інформацією, саме такі сигнали подають спільники нашим ворогам.

"Не наражайте свої родини на небезпеку через власну необачність", – додають у поліції.

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У Бучі та Ірпені йдуть бої

Вранці у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинокз наступним спалахом. Пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події у зв'язку з обстрілом.

У соцмережах публікують відео з будинком, що горить після обстрілу.

Політичний експерт Кирило Сазонов пише у Facebook, що "через Бучу переїзд та повз заправку КЛО та "Жирафа" велика колона техніки з боєм прорвалася в Ірпінь".