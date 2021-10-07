Не привили и не идут на контакт. Что известно о семье младенца с полиомиелитом в Ровенской области

Ребенок находится уже дома / Коллаж "Сегодня"

В Ровненской области ребенка в возрасте 1,7 лет частично парализовало после поражения полиомиелитом. Выяснилось, что малыш проживал в многодетной семье.

Об этом сообщает начальник департамента здравоохранения Ровенской ОГА Олег Вивсянник.

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В семье всего десять детей. Младенец, которого частично парализовало, уже дома. Этот случай сейчас расследует комиссия Национального центра общественного здоровья. Родители на контакт с эпидемиологами и вирусологами не идут.

Ситуация ухудшается

В Украине ухудшается ситуация с вакцинацией. По состоянию на 1 июня 2020 года только 28,3% детей в возрасте до одного года вакцинировали против кори, паротита и краснухи (КПК).

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