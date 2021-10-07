Не прищепили і не йдуть на контакт. Що відомо про родину немовляти з поліомієлітом в Рівненській області

Дитина знаходиться вже вдома / Колаж "Сьогодні"
У Рівненській області дитину у віці 1,7 років частково паралізувало після поразки на поліомієліт . Стало відомо, що малюк проживав у багатодітній родині.
Про це повідомляє начальник департаменту охорони здоров'я Рівненської ОДА Олег Вівсяннік.
Подробиці
У родині все десять дітей. Немовля, якого частково паралізувало, вже вдома. Цей випадок зараз розслідує комісія Національного центру громадського здоров'я. Батьки на контакт з епідеміологами і вірусологами не йдуть.
Ситуація погіршується
В Україні погіршується ситуація з вакцинацією . Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей у віці до одного року вакцинували проти кору, паротиту та краснухи (КПК).
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