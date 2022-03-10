Не только ЧАЭС. МАГАТЭ потеряло связь с захваченной оккупантами Запорожской АЭС

В МАГАТЭ сообщили о потере связи с системами контроля на ЗАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за Чернобыльской АЭС появились новые проблемы и с Запорожской атомной станцией, которую тоже захватили российские оккупанты. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные в МАГАТЭ. Связь со станцией потеряли.

Об этом сообщается на сайте организации.

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обеспокоен потерей связи, поскольку на объектах находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов. Причину сбоя в передаче данных пока не установили.

Гросси объяснил, что с помощью системы передачи данным МАГАТЭ ведет контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах, не привлекая инспекторов.

Захват Запорожской АЭС