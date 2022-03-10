Не лише ЧАЕС. МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС

У МАГАТЕ повідомили про втрату зв’язку із системами контролю на ЗАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні
Слідом за Чорнобильською АЕС з'явилися нові проблеми із Запорізькою атомною станцією, яку також захопили російські окупанти. Системи моніторингу ядерних матеріалів ЗАЕС перестали передавати дані до МАГАТЕ. Зв'язок зі станцією втрачено.
Про це повідомляють на сайті організації.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що стурбований втратою зв'язку, оскільки на об'єктах багато відпрацьованого чи свіжого ядерного палива та ядерного матеріалу інших типів. Причину збою передачі даних поки не з'ясували.
Гроссі пояснив, що за допомогою системи передачі даних МАГАТЕ веде контроль за ядерним матеріалом та діяльністю на цих об'єктах, не залучаючи інспекторів.
Захоплення Запорізької АЕС
- 3 березня близько 16:30 ворожа колона прорвалася до Енергодара. Окупанти пішли відразу на атомну станцію і почали майже впритул бити по будівлях. Сталася пожежа. Орки били прямо по енергоблоках.
- Були тяжко поранені, але невідомо скільки. Забрати до лікарні їх не було можливості.
- Рятувальників не допускали до гасіння пожежі, ситуація була критичною. Через три години після обстрілу продовжувала горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем було охоплено 3, 4, 5-й поверхи.
- Близько 6-ї ранку рятувальників все ж таки пропустили на територію ЗАЕС, вони загасили пожежу. Жертв, на щастя, немає.
- Близько 8:30 4 березня окупанти захопили адмінкорпус та прохідну Запорізької АЕС. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон у нормі.
- Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів. Персонал станції не постраждав.