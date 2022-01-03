Не вернулся домой: новые подробности смертельного ДТП с военным в Ровно (видео)

Водителю, который в Ровно сбил военного прямо на глазах у патрульныхи бросил умирать на дороге, сообщили о подозрении. Копы пытались догнать беглеца, требовали, чтобы он остановился, но тот уехал прочь. Когда же мужчину поймали, он принялся кичиться связями.
Родные забили тревогу
Последние 8 месяцев парень был на передовой. После семейного новогоднего празднования он пошел погулять по городу. Родные забили тревогу, когда военный не появился утром.
Они начали проверять больницы и нашли Артема в реанимации со смертельными травмами.
"У него были переломы костей позвоночника, полностью раздробленная голень, сотрясение головного мозга и кровоизлияние", – рассказывает сестра погибшего Диана Мартынович.
В Вооруженных силах Артем служил почти 10 лет. Через несколько дней должен был вернуться на
передовую.
Как все было
Артем умер в 9 утра. Следователи обнародовали обстоятельства трагедии. В 3 часа ночи военный переходил дорогу в центре города в неположенном месте. На бешеной скорости его снесла легковушка.
Автомобиль сбил военного прямо на глазах у патрульных. Те пытались остановить нарушителя, но водитель скрылся.
Авто быстро нашли, за рулем был 24-летний Роман, в салоне – его друг. Оба вели себя дерзко. Водитель "козырял" удостоверением помощника депутата Ровенской облсовета.
Что известно о водителе
Удостоверение помощника на общественных началах уже недействительно, сообщил "Сегодня"
экс-депутат. Он сам шокирован поступком Романа. По его словам, юноша активно занимался
спортом и никогда не употреблял спиртное. Недавно начал перепродавать авто из Америки.
Родных парня найти не удалось. За смертельное ДТП водителю грозит до 10 лет тюрьмы.
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