Не выдержали нервы? На Закарпатье учительница математики избила школьника (видео)

Мальчик начал плакать прямо у доски / Коллаж "Сегодня"
В одной из школ Раховщины учительница математики била и унижала ребенка перед всем классомиз-за неправильных ответов. Мальчик не выдержал и заплакал, однако его слезы еще больше разозлили женщину.
Видео появилось в Сети.
Кричала и била
На видео видно, как учительница кричит на школьника, который не может решить пример. Женщина начала злиться из-за неправильных ответов и ударила ребенка рукой по голове. После этого она начала унижать ученика перед всем классом и угрожать, что поставит ему плохой балл.
Ребенок не выдержал и заплакал, однако из-за этого женщина разозлилась еще больше.
В Киеве учитель обзывал и угрожал детям
В Киеве учитель угрожал пятиклассникам и обзывал их прямо в коридоре. Этот момент сняли на видео.
"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню запоете свою... Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите?" – говорил учитель.
Кроме того, педагог сказал, чтобы ученики позвали к нему их классного руководителя.
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