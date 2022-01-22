Не витримали нерви? На Закарпатті вчителька математики побила школяра (відео)

Хлопчик почав плакати прямо біля дошки / Колаж "Сьогодні"

В одній зі шкіл Рахівщини вчителька математики била і принижувала дитину перед усім класом через неправильні відповіді. Хлопчик не витримав і заплакав, проте його сльози ще більше розлютили жінку.

Відео з'явилося в Мережі.

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Кричала та била

На відео видно, як вчителька кричить на школяра, котрий не може розв'язати приклад. Жінка почала злитися через неправильні відповіді та вдарила дитину рукою по голові. Після цього вона почала принижувати учня перед усім класом та погрожувати, що поставить йому поганий бал.

Дитина не витримала і заплакала, однак через це жінка розлютилася ще більше.

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У Києві вчитель обзивав та погрожував дітям

У Києві вчитель погрожував п'ятикласникам і обзивав їх у коридорі. Цей момент зняли на відео.

"Я вам зараз мізки виб'ю на стінку, козли дов**ні. Все ясно сказав? Тварі нещасні... Ви в мене зараз пісню заспіваєте свою... Ви думаєте, що в цій школі ви творитимете, що захочете?" – казав учитель.

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Крім того, педагог сказав, щоб учні покликали до нього їхнього класного керівника.

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