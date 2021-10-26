Не захотел жить без любимой: трагическая история пары пенсионеров из Кривого Рога

Мужчине было 86 лет / Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге пожилой мужчина покончил с собойпосле смерти своей жены. Он повесился в квартире.

Об этом рассказали в пресс-службе Криворожского районного управления полиции, пишет ТСН.

Детали

Это случилось вчера, 25 октября, в многоквартирном доме по проспекту Гагарина, 50. В собственной квартире совершил самоубийство 86-летний пенсионер.

Мужчина повесился на отопительной трубе. Он покончил с собой, когда обнаружил, что его жена умерла.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело женщины без признаков жизни и без явных признаков насильственной смерти. Рядом на батарее было тело повешенного мужчины", — рассказала пресс-секретарь Криворожской полиции Оксана Лесонен.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016 этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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