Не захотів жити без коханої: трагічна історія пари пенсіонерів із Кривого Рогу

Чоловікові було 86 років / Колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі чоловік похилого віку наклав на себе рукипісля смерті своєї дружини. Він повісився у квартирі.

Про це розповіли у прес-службі Криворізького районного управління поліції, пише ТСН .

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Це сталося вчора, 25 жовтня, у багатоквартирному будинку на проспекті Гагаріна, 50. У власній квартирі скоїв самогубство 86-річний пенсіонер.

Чоловік повісився на опалювальній трубі. Він наклав на себе руки, коли виявив, що його дружина померла.

"Співробітники поліції, які прибули на місце події, виявили тіло жінки без ознак життя і без явних ознак насильницької смерті. Поряд на батареї було тіло повішеного чоловіка", – Розповіла прес-секретар Криворізької поліції Оксана Лесонен.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016 року цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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