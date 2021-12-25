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"Недоразумение за 1,5 млн". В Харькове появился "Стоунхендж" из бетонных блоков (обновлено)

Татьяна Очеретяная
25 декабря, 14:03
В Харькове установили странное сооружение, которое уже окрестили "Украинским Стоунхенджом" – как отреагировали в Сети

В Харькове появился свой "Стоунхендж" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове установили "Украинский Стоунхендж", который обошелся городу почти в 1,5 млн гривен. Однако в Сети раскритиковали такую иницидативу и обвинили власти в пустой трате бюджета.

Об этом сообщает "Весь Харьков".

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Объект находится в Индустриальном районе по улице Бибика на пустыре за жилыми домами.

Фото: Весь Харьков

Сооружение уже окрестили "Стоунхенджем". На конструкциях в камне высечены изображения скифской тематики, рунические и зодиакальные символы. Также там есть копии скифских каменных баб.

Фото: Весь Харьков

Высота объекта — до 2,4 метров. Проект "Скифское наследие" хотят реализовать за 1 482 680 гривен. Авторы проекта рассчитывали, что посмотреть на "Стоунхендж" захотят не менее 500 тысяч человек в год. Они предлагают включить его в список мест для туристов.

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Фото: Весь Харьков

Как отреагировали в Сети?

Жители Харькова не очень оценили новое сооружение. Мнения людей разделились, одни пишут, что цена за такой объект слишком высокая и это "недоразумение за 1,5 млн", другие – что "Скифское наследие" имеет ужасный вид, а третьи относятся с юмором. Мол, это "самая суровая детская площадка на ХТЗ".

Что пишут комментаторы:

  • Отличный алкохендж, я считаю;
  • Лебеди из старых покрышек красивее выглядят, только вот люди их ставят и деньги за это не просят...
  • Выложу куб из шлакоблока. За инновационный арт-объект, прошу всего лишь миллион.
  • Ему цена 10 000 грн, куски этих плит привезли с какой-то свалки строительного мусора.
  • Сделаю такой же объект всего за лям гривен, обращайтесь.
  • Если хотите спереть полтора миллиона гривен, но не знаете как, то традиционно передовой Харьков готов поделиться опытом, как пробить дно.

Как отреагировали власти?

Глава пресс-службы харьковской мэрии Юрий Сидоренко уточнил в Facebook, что новое сооружение – "это не Стоундхендж. Это – "Скифское наследие".

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Авторы инициативы подали соответствующий проект на конкурс "Бюджета участия" еще в 2019 году. Тогда жители города путем голосования выбрали его одним из финалистов. Однако в горсовете сами не довольны выполненной работой и заявили, что тратить бюджет на нее не будут.

"Конечно же, в таком виде "ця споруда" принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет – в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут", – написал Сидоренко.