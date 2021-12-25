"Непорозуміння за 1,5 млн". У Харкові з'явився "Стоунхендж" із бетонних блоків (оновлено)

У Харкові з'явився свій "Стоунхендж" / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові встановили "Український Стоунхендж", який коштував місту майже 1,5 млн гривень. Однак у Мережі розкритикували таку ініцідативу і звинуватили владу у зайвому витрачанні бюджету.
Про це повідомляє "Весь Харків".
Об'єкт знаходиться в Індустріальному районі на вулиці Бібіка на пустирі за житловими будинками.
Споруду вже назвали "Стоунхенджем". На конструкціях на камені висічені зображення скіфської тематики, рунічні та зодіакальні символи. Також там є копії скіфських кам'яних баб.
Висота об'єкту – до 2,4 метрів. Проєкт "Скіфська спадщина" хочуть реалізувати за 1 482 680 гривень. Автори проекту розраховували, що подивитися на "Стоунхендж" захочуть щонайменше 500 тисяч людей за рік. Вони пропонують включити його до списку місць для туристів.
Як відреагували у Мережі?
Мешканці Харкова не дуже оцінили нову споруду. Думки людей розділилися: одні пишуть, що ціна за такий об'єкт занадто висока і це непорозуміння за 1,5 млн, інші – що "Скіфська спадщина" має жахливий вигляд, а треті ставляться з гумором. Мовляв, це "найсуворіший дитячий майданчик на ХТЗ".
Що пишуть коментарі:
- Відмінний алкохендж, я вважаю;
- Лебеді зі старих покришок красивіше виглядають, тільки люди їх ставлять і гроші за це не просять...
- Викладу куб із шлакоблоку. За інноваційний арт-об'єкт, прошу лише мільйон.
- Йому ціна 10 000 грн, шматки цих плит привезли з якогось звалища будівельного сміття.
- Зроблю такий самий об'єкт лише за лям гривень, звертайтеся.
- Якщо хочете сперти півтора мільйона гривень, але не знаєте, як, то традиційно передовий Харків готовий поділитися досвідом, як пробити дно.
Як відреагувала влада?
Голова пресслужби харківської мерії Юрій Сидоренко уточнив у Facebook, що нова споруда – "це не Стоундхендж. Це – "Скіфська спадщина".
Автори ініціативи подали відповідний проєкт на конкурс "Бюджету участі" ще у 2019 році. Тоді мешканці міста шляхом голосування обрали його одним із фіналістів. Однак у міськраді самі не задоволені виконаною роботою та заявили, що витрачати бюджет на неї не будуть.
"Звичайно ж, у такому вигляді "ця споруда" прийнята не буде. Відповідно, ні про яку оплату мови теж не йдеться – у цьому питанні позиція мера принципова. Гроші реалізатору проекту заплачені не будуть", – написав Сидоренко.