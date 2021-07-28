Неизлечимая болезнь. В харьковском зоопарке умерла 23-летняя слониха Тенди

Когда животное набрало вес, начало хромать и не правильно ставить стопу

Состояние животного быстро ухудшалось - тяжелая болезнь привела к смерти. Коллаж "Сегодня"

В харьковском зоопарке из-за болезни суставов умерла слониха Тенди. Ей было 23 года, при этом эти млекопитающие в неволе доживают до 75-80 лет.

Об этом сообщили на странице зоопарка в Facebook.

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Животное привезли в Харьков из Одесского зоопарка. В 1998 году Тенди стала первым слоненком, рожденным в независимой Украине. Когда одесситы передали ее Харькову, малышка была ростом 1,5 метра и весила 700 кг.

Врачи уточнили, что у слонихи была дисплазия коленных суставов. Таким же заболеванием страдал отец Тенди – слон Тарун. Когда малышка подросла и еще больше набрала вес, начала хромать и не правильно ставила стопу.

Со временем работникам зоопарка предложили усыпить слона, но те отказались и продолжили лечение.

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"Лечение давало эффект, однако временный – исчезали симптомы, а не само заболевание. Поскольку вылечить дисплазию невозможно, заболевание приводит к необратимым процессам в костно-суставной системе", - отметили в зоопарке.

А в последнее время состояние Тенди начало стремительно ухудшаться. Болезнь взяла верх – слониха умерла.

Напомним, в Киевском зоопарке отмечали День слона. И для столичного слона Хораса открыли обновленный летний вольер.

Кроме того, ранее на Арбатской стрелке в Херсонской области затопило зоопарк, а потом животных донимало палящее солнце.