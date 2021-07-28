Невиліковна хвороба. У харківському зоопарку померла 23-річна слониха Тенді

Коли тварина набрала вагу, почала кульгати і не правильно ставити стопу

Стан тварини швидко погіршувався - важка хвороба привела до смерті. Колаж "Сьогодні"

У харківському зоопарку через хворобу суглобів померла слониха Тенді. Їй було 23 роки, при цьому ці ссавці в неволі доживають до 75-80 років.

Про це повідомили на сторінці зоопарку в Facebook.

Читайте також: У Харківському мультикомплексі вперше народилося дитинча зебри (фото, відео)

Тварину привезли до Харкова з Одеського зоопарку. У 1998 році Тенді стала першим слоненям, народженим у незалежній Україні. Коли одесити передали її Харкову, малятко було ростом 1,5 метри і важило 700 кг.

Лікарі уточнили, що у слонихи була дисплазія колінних суглобів. Таким же захворюванням страждав батько Тенді – слон Тарун. Коли дитина підросла і ще більше набрала вагу, почала кульгати і не правильно ставила стопу.

Згодом працівникам зоопарку запропонували приспати слона, але ті відмовилися і продовжили лікування.

Реклама

"Лікування давало ефект, проте тимчасовий – зникали симптоми, а не саме захворювання. Оскільки вилікувати дисплазію неможливо, захворювання призводить до незворотних процесів у кістково-суглобовій системі", - зазначили в зоопарку.

А останнім часом стан Тенді почала стрімко погіршуватися. Хвороба взяла верх – слониха померла.

Нагадаємо, у Київському зоопарку відзначали День слона. І для столичного слона Хораса відкрили оновлений літній вольєр.

Крім того, раніше на Арабатській стрілці в Херсонській області затопило зоопарк, а потім тварин дошкуляло палюче сонце.