Непогода бушует! Во Львовской области без света остались более 160 сел и городов

Во Львовской области отключили свет из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"
Во Львовской области 17 февраля несколько населенных пунктов остались без электричества. Это связано с сильным ухудшением погоды – порывы ветра достигают 25-30 м/с.
Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".
Где нет света?
По состоянию на 17 февраля в результате непогоды обесточены 32 линии электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 12 частично, 93 населенных пункта полностью и 69 частично.
Без электричества остались потребители в зоне обслуживания таких районов электрических сетей:
- Южный РЭС (Стрыйский, Дрогобычский, Бориславский, Сколевский част.)
- Карпатский РЭС (Старосамборский, Самборский, Турковский част.)
- Центральный РЭС (Жидачевский, Перемышлянский, Пустомытовский част.)
- Западный РЭС (Городоцкий, Мостиский, Жолковский част.)
- Восточный РЭС (Золочевский, Буский част.)
- ЛГЭС (Жолковский, Пустомытовский част.)
Сейчас сотрудники "Львовоблэнерго" восстанавливают электричество. Для этого задействованы 52 бригады в составе 223 работников, а также 78 единиц техники.
Сильный ветер и осадки: погода в Украине 17 февраля
Погода в Украине в четверг, 17 февраля, будет ветреной. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. Местами ожидаются осадки в виде дождя. В то же время мороза не будет. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Атмосферный фронт принесет 17 февраля в западные, северные и центральные области Украины дожди. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. В восточных областях без осадков. На юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером. В Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухая погода.
Температура воздуха в четверг довольно высокая. Днем +5-11 градусов. На юге весна будет явно опережать сезон — 9-14 градусов тепла. В восточных областях и на северо-востоке будет свежее, днем ожидается от 0 до +4 градусов.
Что делать во время сильного ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна скотчем по диагонали стекла.
- Оказавшись на улице во время сильных порывов ветра, следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. Оглянитесь вокруг, нужно быть как можно дальше от всего, что может оторваться, сломаться и упасть на голову.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
- Следует особенно внимательно следить за тем, чтобы не находиться под большими деревьями, особенно это касается тополей, и не парковать под ними автомобили, так как дерево может упасть.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода, из-за чего отключится электричество.