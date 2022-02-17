Непогода бушует! Во Львовской области без света остались более 160 сел и городов

Во Львовской области отключили свет из-за непогоды. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львовской области 17 февраля несколько населенных пунктов остались без электричества. Это связано с сильным ухудшением погоды – порывы ветра достигают 25-30 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".

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Где нет света?

По состоянию на 17 февраля в результате непогоды обесточены 32 линии электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 12 частично, 93 населенных пункта полностью и 69 частично.

Без электричества остались потребители в зоне обслуживания таких районов электрических сетей:

Южный РЭС (Стрыйский, Дрогобычский, Бориславский, Сколевский част.)

Карпатский РЭС (Старосамборский, Самборский, Турковский част.)

Центральный РЭС (Жидачевский, Перемышлянский, Пустомытовский част.)

Западный РЭС (Городоцкий, Мостиский, Жолковский част.)

Восточный РЭС (Золочевский, Буский част.)

ЛГЭС (Жолковский, Пустомытовский част.)

Сейчас сотрудники "Львовоблэнерго" восстанавливают электричество. Для этого задействованы 52 бригады в составе 223 работников, а также 78 единиц техники.

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Сильный ветер и осадки: погода в Украине 17 февраля

Погода в Украине в четверг, 17 февраля, будет ветреной. Порывы ветра будут достигать 22 м/с. Местами ожидаются осадки в виде дождя. В то же время мороза не будет. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт принесет 17 февраля в западные, северные и центральные области Украины дожди. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. В восточных областях без осадков. На юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей уже вечером. В Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет сухая погода.