Негода вирує! У Львівській області без світла залишилися понад 160 сіл та міст

На Львівщині відключили світло через негоду. Фото: колаж "Сьогодні"
На Львівщині 17 лютого кілька населених пунктів залишилися без електрики. Це пов'язано із сильним погіршенням погоди – пориви вітру досягають 25-30 м/с.
Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго".
Де немає світла?
Станом на 17 лютого внаслідок негоди знеструмлено 32 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 12 частково, 93 населені пункти повністю та 69 частково.
Без електрики залишилися споживачі у зоні обслуговування таких районів електричних мереж:
Південний РЕМ (Стрийський, Дрогобицький, Бориславський, Сколівський част.)
Карпатський РЕМ (Старосамбірський, Самбірський, Турківський част.)
Центральний РЕМ (Жидачівський, Перемишлянський, Пустомитівський част.)
Західний РЕМ (Городоцький, Мостиський, Жовківський част.)
Східний РЕМ (Золочівський, Буський част.)
ЛМЕМ (Жовківський, Пустомитівський част.)
Наразі співробітники "Львівобленерго" відновлюють електрику. До цього залучено 52 бригади у складі 223 працівників, а також 78 одиниць техніки.
Сильний вітер та опади: погода в Україні 17 лютого
В Україні в четвер, 17 лютого, буде вітряно. Пориви вітру сягатимуть 22 м/с. Подекуди очікуються опади у вигляді дощу. Водночас морозу не буде. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Атмосферний фронт принесе 17 лютого в західні, північні та центральні області України дощі. У Карпатах можливий дощ із мокрим снігом. У східних областях без опадів. На півдні дощі дійдуть до Одещини та Миколаївщини вже аж увечері. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму буде суха погода.
Температура повітря у четвер доволі висока: вдень +5-11 градусів. На півдні весна явно забігатиме поза сезонною чергою — 9-14 градусів тепла. У східних областях та на північному сході буде свіжіше, вдень очікується від 0 до +4 градусів.
Що робити під час сильного вітру?
- Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна скотчем по діагоналі скла.
- Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
- У разі сильного вітру слід сховатися в найближчій будівлі (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.
- Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти, через що вимкнеться електрика.