Негода вирує! У Львівській області без світла залишилися понад 160 сіл та міст

На Львівщині відключили світло через негоду. Фото: колаж "Сьогодні"

На Львівщині 17 лютого кілька населених пунктів залишилися без електрики. Це пов'язано із сильним погіршенням погоди – пориви вітру досягають 25-30 м/с.

Про це повідомили у пресслужбі "Львівобленерго".

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Де немає світла?

Станом на 17 лютого внаслідок негоди знеструмлено 32 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 12 частково, 93 населені пункти повністю та 69 частково.

Без електрики залишилися споживачі у зоні обслуговування таких районів електричних мереж:

Південний РЕМ (Стрийський, Дрогобицький, Бориславський, Сколівський част.) Реклама

Карпатський РЕМ (Старосамбірський, Самбірський, Турківський част.)

Центральний РЕМ (Жидачівський, Перемишлянський, Пустомитівський част.)

Західний РЕМ (Городоцький, Мостиський, Жовківський част.) Реклама

Східний РЕМ (Золочівський, Буський част.)

ЛМЕМ (Жовківський, Пустомитівський част.)

Наразі співробітники "Львівобленерго" відновлюють електрику. До цього залучено 52 бригади у складі 223 працівників, а також 78 одиниць техніки.

Сильний вітер та опади: погода в Україні 17 лютого

В Україні в четвер, 17 лютого, буде вітряно. Пориви вітру сягатимуть 22 м/с. Подекуди очікуються опади у вигляді дощу. Водночас морозу не буде. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Атмосферний фронт принесе 17 лютого в західні, північні та центральні області України дощі. У Карпатах можливий дощ із мокрим снігом. У східних областях без опадів. На півдні дощі дійдуть до Одещини та Миколаївщини вже аж увечері. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму буде суха погода.