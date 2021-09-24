Нет прививки – нет общежития. Одесских студентов заставляют вакцинироваться

В Одессе студентов заставляют вакцинироваться против COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Случай, когда студентов вынуждают делать прививку от ковида, произошел не только в Киеве. В Одессе студентов, которые живут в общежитиях, тоже заставляют вакцинироваться от коронавируса. В противном случае их будут выселять.

Об этом сообщает "7 канал".

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Глава совета ректоров вузов Одесской области Сергей Степаненко заявил, что решение о вакцинации приняли, чтобы не допустить вспышки заболевания.

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"Что касается требований о проживании в общежитиях, в местах массового скопления студентов, то я знаю, что студенты все-таки должны постепенно вакцинироваться, если хотят жить в общежитиях", – рассказал Сергей Степаненко.

При этом он уточнил, что информация о том, якобы одесских студентов без прививок не будут допускать к учебе – ложь.

Кроме того, все университеты города с 23 сентября перешли на "дистанционку", поскольку ни один из них не выполнил норму о 80% привитых сотрудниках.

В желтой зоне действуют следующие карантинные меры:

запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на площади 4 кв. м или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. м площади.