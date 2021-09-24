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Немає щеплення – немає гуртожитку. Одеських студентів змушують вакцинуватися

Тетяна Очеретяна
24 вересня, 16:53
23 вересня всі ВНЗ Одеси перейшли на "дистанційку", оскільки жоден з них не виконав норму про 80% щеплених співробітників

В Одесі студентів змушують вакцинуватися проти COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Випадок, коли студентів змушують робити щеплення від ковіду, стався не тільки в Києві. В Одесі студентів, які живуть у гуртожитках, теж змушують вакцинуватися від коронавірусу. В іншому випадку їх будуть виселяти.

Про це повідомляє "7 канал".

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Глава ради ректорів вузів Одеської області Сергій Степаненко заявив, що рішення про вакцинацію прийняли, щоб не допустити спалаху захворювання.

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"Що стосується вимог про проживання у гуртожитках, в місцях масового скупчення студентів, то я знаю, що студенти все-таки повинні поступово вакцинуватися, якщо хочуть жити в гуртожитках", – розповів Сергій Степаненко.

При цьому він уточнив, що інформація про те, нібито одеських студентів без щеплень не допускатимуть до навчання – брехня.

Крім того, усі університети міста з 23 вересня перейшли на "дистанційку", оскільки жоден з них не виконав норму про 80% щеплених співробітників.

У жовтій зоні діють наступні карантинні заходи:

  • заборонені масові заходи за участю більше однієї людини на площі 4 кв. м або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше чотирьох людей за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. м площі.

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