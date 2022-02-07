"Никакой пощады!" Что сказала мама Жанны Шаровой про сторонников днепровского стрелка

Жанна Шарова получила три выстрела / Коллаж "Сегодня"

Стала известна реакция родственников пострадавших во время расстрела на наличие сторонников Артема Рябчука, который расстрелял десятерых человекв Днепре. Мама пострадавшей Жанны Шаровой простить стрелка не готова.

Об этом Неля Шарова рассказала сайту "Сегодня".

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Женщина говорит, что подозреваемого за содеянное нужно посадить на пожизненное.

"Разные люди есть. От меня ему не было бы никакой пощады. Пусть отвечает за то, что сделал. Я понимаю и его мать, но и я как мать…Только на пожизненное его!", – говорит мать Жанны Шаровой.

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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