"Жодної пощади!" Що сказала мама Жанни Шарової про прихильників дніпровського стрільця

Жанна Шарова отримала три постріли / Колаж "Сьогодні"

Стала відома реакція родичів постраждалих під час розстрілу на наявність прихильників Артема Рябчука, який розстріляв десятьох людей у Дніпрі. Мама постраждалої Жанни Шарової вибачити стрільця не готова.

Про це Неля Шарова розповіла сайту "Сьогодні".

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Жінка каже, що підозрюваного за скоєне треба посадити на довічне.

"Різні є люди. Від мене йому не було б жодної пощади. Нехай відповідає за те, що зробив. Я розумію і його матір, але і я як мати… Тільки на довічне його!", – каже мати Жанни Шарової.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Як"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Після затримання. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили с т роковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

Підозрюваний утримується в СІЗО . У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави.

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