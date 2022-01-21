Новая COVID-волна. Еще в одном городе детей перевели на "дистанционку"

В школах все больше детей болеют коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сумах учеников 5-11 классов отправляют на дистанционное обучение. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Об этом пишет пресс-служба Сумского городского совета.
В учебных заведениях наблюдается увеличение количества COVID-больных среди работников и учащихся. В городе возвращают дистанционное обучение для старших классов.
"С 24 января разрешено посещение соискателями образования учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений, 1-4 классов учреждений общего среднего образования, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации", – говорится в сообщении.
На дистанционное обучение отправляют учеников 5-11 классов. Решение комиссии вступает в силу уже с 24 января и будет действовать в течение двух недель.
С 24 января работать могут только:
- садики;
- специальные учебные заведения;
- начальные школы.
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Львов
Во Львове все учебные заведения уходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.
Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ.
Ужгород
В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.
Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.
Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.
Черновицкая область
В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Такие изменения назначили с пятницы, 21 января.
В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.
Тернополь
С 20 января на дистанционку перешли учащиеся 5-11 классов в 16 школах Тернополя.
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