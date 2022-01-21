Новая COVID-волна. Еще в одном городе детей перевели на "дистанционку"

В школах все больше детей болеют коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумах учеников 5-11 классов отправляют на дистанционное обучение. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом пишет пресс-служба Сумского городского совета.

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В учебных заведениях наблюдается увеличение количества COVID-больных среди работников и учащихся. В городе возвращают дистанционное обучение для старших классов.

"С 24 января разрешено посещение соискателями образования учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений, 1-4 классов учреждений общего среднего образования, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации", – говорится в сообщении.

На дистанционное обучение отправляют учеников 5-11 классов. Решение комиссии вступает в силу уже с 24 января и будет действовать в течение двух недель.

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С 24 января работать могут только:

садики;

специальные учебные заведения;

начальные школы.

Украинские школы массово переводят на "дистанционку"

Львов

Во Львове все учебные заведения уходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.

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Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ.

Ужгород

В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.

Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.