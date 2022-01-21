Нова COVID-хвиля. Ще в одному місті дітей перевели на "дистанційку"

У школах все більше дітей хворіють на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні
У Сумах учнів 5-11 класів відправляють на дистанційне навчання. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це пише пресслужба Сумської міської ради.
У навчальних закладах спостерігається збільшення кількості COVID-хворих серед працівників та учнів. У місті повертають дистанційне навчання старших класів.
"З 24 січня дозволено відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів, 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує здобуття повного курсу вакцинації", – йдеться у повідомленні.
На дистанційне навчання відправляють учнів 5-11 класів. Рішення комісії набирає чинності вже з 24 січня та діятиме протягом двох тижнів.
З 24 січня працювати можуть лише:
- садки;
- спеціальні навчальні заклади;
- початкові школи.
Українські школи масово переводять на "дистанційку"
Львів
У Львові усі навчальні заклади йдуть на дистанційне навчання. Це пов'язано зі зростанням захворювання на коронавірус.
Згідно з результатами комісії з надзвичайних ситуацій у Львові через зростання захворювання на COVID-19 серед дітей з понеділка, 24 січня, 5-11 класи переходять на дистанційне навчання. Це рішення також стосується всіх гуртків, позашкіл та музичних шкіл.
Ужгород
В Ужгороді усі навчальні заклади переводять на дистанційну форму навчання. Школярі навчатимуться онлайн вже з понеділка, 24 січня.
У всіх школах Ужгорода вводять карантин із дистанційною формою навчання. Він триватиме два тижні.
Карантин відноситься також до міських художніх та спортивних шкіл. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичайному режимі.
Чернівецька область
У Чернівецькій області усі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. Такі зміни призначили з п'ятниці, 21 січня.
У регіоні місцева влада вирішила ввести дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.
Тернопіль
З 20 січня на дистанційку перейшли учні 5-11 класів у 16 школах Тернополя.
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