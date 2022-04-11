Новая опасность! Оккупанты раскидали мины в спальных районах Харькова (видео)

Российские оккупанты разбросали мины по Харькову. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский оккупанты из артиллерии закидали минами спальные районы Харькова. 11 апреля спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Оккупанты раскидали мины между домами, на клумбах и в мусорках. Это противотанковые мины отложенного действия – взрываются только через время. И таким образом несут опасность для местных жителей. Людей просят не приближаться к ним и сразу сообщать в специальные службы.

Спасатели весь день утилизировали и обезвреживали припасы. В Харькове такие мины обнаружили впервые. До этого уже фиксировали такие под городом в поселке Песочин и Дергачи.

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Россияне на Донбассе заминировали трассу по маршруту эвакуационного автобуса

На маршруте эвакуационного автобуса в Лисичанске Луганской области россияне из беспилотника заминировали трассу. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

По его словам, трагедии удалось избежать. Эвакуация проводилась из шести городов и сел.