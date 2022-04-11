Нова небезпека! Окупанти розкидали міни у спальних районах Харкова (відео)

Російські окупанти розкидали міни по Харкову. Фото: колаж "Сьогодні"
Російський окупанти з артилерії закидали мінами спальні райони Харкова. 11 квітня рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Окупанти розкидали міни між будинками, на клумбах та у смітниках. Це протитанкові міни відкладеної дії – вибухають лише через деякий час. І в такий спосіб несуть небезпеку для місцевих жителів. Людей просять не наближатися до них і одразу повідомляти у спеціальні служби.
Рятувальники весь день утилізували та знешкоджували припаси. У Харкові такі міни виявили вперше. До цього вже фіксували такі під містом у селищі Пісочин та Дергачі.
Росіяни на Донбасі замінували трасу по маршруту евакуаційного автобуса
На маршруті евакуаційного автобусу в Лисичанську Луганської області росіяни з безпілотника замінували трасу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.
За його словами, трагедії вдалося уникнути. Евакуація проводилася з шести міст та сіл.
"Майже в кожному з них "режим тиші" з боку ворога відсутній. Росіяни зранку відкрили вогонь по Гірському, трохи пізніше – по старих районах Сєвєродонецька, Новодружеську та Привіллю. Не обійшлося без труднощів і в Лисичанську. На шляху евакуаційного автобусу опинилися міни. Росіяни скинули їх за допомогою безпілотника", – розповів Гайдай.
Врятував людей водій автобуса, який своєчасно побачив небезпечні предмети та змінив маршрут.