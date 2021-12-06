Новая вспышка COVID-19: в Одессе школьников отправили на карантин

В школах Одессы снова карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе в школах закрыли на карантин 28 классов и 4 группы в детских садиках. Это связано с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич на заседании в понедельник, 6 декабря.

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Вспышка COVID-19

Как рассказала Буйневич, сейчас учебные заведения Одессы работают очно. Но из-за коронавируса на карантин закрыли уже 28 классов и 4 группы в детских садах.

По ее словам, это меньше, чем на прошлой неделе. Тогда было закрыто 9 групп в детских садах.

Стоит отметить, что на сегодняшний день коронавирусом болеет 31 школьник.

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В Запорожской области в школах вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Запорожской области школьники снова ушли на карантин

В Энергодаре Запорожской области со 2 декабря в школах закрыли несколько классов на карантин. Это связано со вспышкой заболеваний COVID-19.

Как стало известно, школьники ушли на карантин со 2 декабря на 7-10 дней.

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