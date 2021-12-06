Новий спалах COVID-19: в Одесі школярів відправили на карантин

У школах Одеси знову карантин. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі у школах закрили на карантин 28 класів та 4 групи у дитячих садках. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.
Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич на засіданні у понеділок, 6 грудня.
Спалах COVID-19
Як розповіла Буйневич, наразі навчальні заклади Одеси працюють очно. Але через коронавірус на карантин закрили вже 28 класів та 4 групи у дитячих садках.
За її словами, це менше, ніж минулого тижня. Тоді було закрито 9 груп у дитячих садках.
Варто зазначити, що на сьогодні на коронавірус хворіє 31 школяр.
У Запорізькій області школярі знову пішли на карантин
В Енергодарі Запорізької області з 2 грудня у школах закрили кілька класів на карантин. Це пов'язано зі спалахом захворювань на COVID-19.
Як стало відомо, школярі пішли на карантин з 2 грудня на 7-10 днів.
На карантин закрили:
- 1-Б клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 2-А клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 9-В клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 11-В клас Енергодарської гімназії №5 з 02.12.2021 до 09.12.2021
- 1-А клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 12.12.2021
- 1-Б клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 09.12.2021