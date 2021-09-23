Новое обострение? На Донбассе боевики участили обстрелы – два бойца ВСУ ранены

На Донбассе снова стреляли боевики / Фото: Коллаж: Сегодня
Боевики на Донбассе игнорируют объявленное перемирие и продолжают стрелять. За минувшие сутки, 22 сентября, они 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в Минобороны.
В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь, используя крупнокалиберные пулеметы.
На Приазовье враг трижды применил беспилотники и сбросил ВОГ-17 у Павлополя и дважды – у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.
Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе Зайцева и Новотошковского. Также неподалеку от Новотошковского боевики дважды применили гранатометы.
Вблизи Причепиловки враг дважды применил запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.
В результате обстрелов два украинских военнослужащих получили огнестрельные ранения. Им оказали неотложную доврачебную помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воинов – удовлетворительное.
С начала этих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
- 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
- 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
- 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.
Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.
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