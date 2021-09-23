Новое обострение? На Донбассе боевики участили обстрелы – два бойца ВСУ ранены

На Донбассе снова стреляли боевики / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе игнорируют объявленное перемирие и продолжают стрелять. За минувшие сутки, 22 сентября, они 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Минобороны.

Реклама

В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотники и сбросил ВОГ-17 у Павлополя и дважды – у Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

Реклама

Российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе Зайцева и Новотошковского. Также неподалеку от Новотошковского боевики дважды применили гранатометы.

Вблизи Причепиловки враг дважды применил запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрелов два украинских военнослужащих получили огнестрельные ранения. Им оказали неотложную доврачебную помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воинов – удовлетворительное.

С начала этих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;

11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;

12 сентября – один погибший и трое раненых;

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;

14 сентября – один боец ВСУ был ранен;

16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;

17 сентября – двое бойцов получили ранения;

19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

Читайте также в статье "Сегодня", может ли эскалация на фронте привести к большой войне с Россией.