Нове загострення? На Донбасі бойовики частіше обстрілюють – два бійці ЗСУ поранені

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Бойовики на Донбасі ігнорують оголошене перемир'я і продовжують стріляти. За минулу добу, 22 вересня, вони 12 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в Міноборони.

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У напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь, використовуючи великокаліберні кулемети.

На Приазов'ї ворог тричі застосував безпілотники і скинув ВОГ-17 біля Павлополя і двічі – біля Водяного. Також поблизу цих населених пунктів противник тричі вів обстріли з гранатометів і стрілецької зброї.

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Російські найманці вели прицільний вогонь із стрілецької зброї в районі Зайцевого і Новотошківського. Також неподалік Новотошківського бойовики двічі застосували гранатомети.

Поблизу Причепилівки ворог двічі застосував заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

Унаслідок обстрілу два українські військовослужбовці отримали вогнепальні поранення. Їм надали долікарську допомогу та евакуювали в госпіталь. Стан здоров'я воїнів – задовільний.

З початку цієї доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ескалація на Донбасі та втрати ЗСУ

10 вересня внаслідок ворожих обстрілів один боєць ЗСУ загинув і троє були поранені;

11 вересня – двоє загиблих, вісім поранених, двоє отримало бойові травми;

12 вересня – один загиблий і троє поранених;

13 вересня – загинув один український військовослужбовець;

14 вересня – один боєць ЗСУ був поранений;

16 вересня – в Щасті поранення отримав місцевий житель;

17 вересня – двоє бійців отримали поранення;

19 вересня – український військовий отримав осколкове поранення.

Наш військовий кореспондент Єгор Логінов пояснив, із чим пов'язане загострення ситуації на Донбасі. За його словами, експерти називають кілька причин такої ескалації.

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