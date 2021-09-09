Шестеро раненых и обстрел ж/д станции. На Донбассе новое обострение – все подробности

На Донбассе снова не спокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе новое обострение. Сегодня, 9 сентября, боевики обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая, а вчера в районе населенного пункта Кряковка получили ранения шесть украинских военных. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Об этом рассказали в пресс-службе штаба ООС.

Что известно

После обстрела вблизи Кряковки (Луганская область) врачи военно-медицинского госпиталя обследовали пострадавших, предварительный диагноз – "акубаротравма" (повреждение, полученное от избыточного давления и мощной звуковой волны).

Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащих, получивших травмы, направили в ВМКЦ (военно-медицинский клинический центр) Северного региона в Харькове. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное.

В ответ на обстрелы врага украинские силы открывали огонь.

Боевики обстреляли ж/д станцию, поезда остановлены

На Донбассе, в районе Верхнеторецкого, оккупационные войска обстреляли железнодорожную станцию Скотоватая, из-за чего было ограничено движение поездов в том направлении, а работников станции и пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Обстрел железной дороги начался сегодня около 8:00 из тяжелого вооружения с оккупированной территории.

"Снаряды падают на расстоянии 2 км от станции. Сейчас повреждений инфраструктуры нет. Для безопасности работники станции и пассажиры оперативно эвакуированы в укрытия", – говорится в сообщении.

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"Укрзализныця" объявила, что движение пригородных поездов № 6011/6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая и № 6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск ограничено до станции Фенольная.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации.

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Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.